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Глава Сбербанка оценил фундаментальный курс доллара США в 85-90 рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Глава Сбербанка оценил фундаментальный курс доллара США в 85-90 рублей. Герман Греф заявил, что стабилизацию курса до конца года, а не его ослабление, является более вероятным сценарием.

Глава Сбербанка оценил фундаментальный курс доллара США в 85-90 рублей

Председатель правления Сбербанка Герман Греф посчитал фундаментальным курс доллара США в диапазоне 85-90 рублей. Об этом глава «Сбера» рассказал на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка.

«У нас нет ожидания, что он сильно от этих уровней уйдет куда-то», – цитирует «Коммерсант» слова Грефа.

Также Греф высказал мнение, что на данный момент есть тенденции к стабилизации курса российского рубля. По его словам, к концу 2023 года более вероятен сценарий стабилизации курса, чем его ослабления.

Фото на обложке: NickolayV / Shutterstock

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