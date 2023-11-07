Глава Сбербанка оценил фундаментальный курс доллара США в 85-90 рублей. Герман Греф заявил, что стабилизацию курса до конца года, а не его ослабление, является более вероятным сценарием.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф посчитал фундаментальным курс доллара США в диапазоне 85-90 рублей. Об этом глава «Сбера» рассказал на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка.

«У нас нет ожидания, что он сильно от этих уровней уйдет куда-то», – цитирует «Коммерсант» слова Грефа.

Также Греф высказал мнение, что на данный момент есть тенденции к стабилизации курса российского рубля. По его словам, к концу 2023 года более вероятен сценарий стабилизации курса, чем его ослабления.

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