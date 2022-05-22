ГТЛК спрогнозировала спад в 30-40% на лизинговом рынке

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) прогнозирует спад на рынке лизинга к концу 2022 года на 30-40% из-за влияния антироссийских санкций и, предвидя большие сложности, заявляет о намерении выйти на рынки государств-партнеров.
По словам представителей компании, которых цитируют «РИА Новости», санкции оказывают «крайне негативное» воздействие на деятельность лизинговых предприятий.
На снижение инвестиционной активности организаций повлияло сразу несколько факторов: временное повышение ключевой ставки ЦБ в феврале, инфляция, сбои цепочек поставок и общая экономическая турбулентность.
Все вместе это сказывается как на стоимости услуг лизинга (она перманентно растет) так и на спросе на них (он перманентно снижается). Сложности возникают и с заемными средствами для финансирования сделок, как отмечают в госкорпорации.
«Отрасль испытывает колоссальное давление с нескольких сторон: рост стоимости кредитных ресурсов, замораживание инвестиционных программ, сокращение объемов промышленного производства и импорта иностранной техники и оборудования», — констатируют в ГТЛК.
Отмечая высокую неопределенность текущей экономической ситуации, эксперты подчеркивают, что конкретные цифры и оценки давать сложно. И все же, основываясь на данных аналитиков НРА, представители ГТЛК прогнозируют, что «совокупность негативных факторов приведет к спаду на лизинговом рынке по итогам 2022 года на 30-40%».
В сложившейся непростой ситуации ГТЛК заявляет, что вынуждена сконцентрироваться на внутрироссийском рынке и искать выходы на рынки дружественных стран.
У компании уже подготовлен «план по опережающим закупкам транспорта» и предложения по источникам финансирования закупок. Но основное внимание будет сосредоточено на обеспечении парков техники и транспорта отечественным комплектующими.
«Мы будем поддерживать транспортную и машиностроительную отрасль страны в этот непростой период», — обещают в ГТЛК.
Фото на обложке: Luis Quintero / Unsplash
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