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Идет регистрация на соревнование по алгоритмическому программированию

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Соревнование по алгоритмическому программированию Codenrock New Year Code Battle продолжится до 25 января 2022 года. Разработчики, пишущие на Java, Kotlin, Python, JavaScript, PHP, C#, C++ или Go, могут присоединиться к нему до 20 января 2022 года.

Идет регистрация на соревнование по алгоритмическому программированию

Участникам предстоит решить 15 задач по мотивам IT-сериалов. Задания распределяются по уровню сложности. Побеждает тот, кто решит большее количество задач за меньшее время. Решения команд оцениваются автоматически на платформе Codenrock.

Имена победителей станут известны 25 января. Среди призов — Apple TV, Airpods, промокоды на полезные сервисы. Также у лучших участников будет возможность получить работу от партнеров соревнования: Xsolla и «Делимобиль».

Зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: Olha Yefimova / Shutterstock

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