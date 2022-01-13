Идет регистрация на соревнование по алгоритмическому программированию

Соревнование по алгоритмическому программированию Codenrock New Year Code Battle продолжится до 25 января 2022 года. Разработчики, пишущие на Java, Kotlin, Python, JavaScript, PHP, C#, C++ или Go, могут присоединиться к нему до 20 января 2022 года.

Участникам предстоит решить 15 задач по мотивам IT-сериалов. Задания распределяются по уровню сложности. Побеждает тот, кто решит большее количество задач за меньшее время. Решения команд оцениваются автоматически на платформе Codenrock.

Имена победителей станут известны 25 января. Среди призов — Apple TV, Airpods, промокоды на полезные сервисы. Также у лучших участников будет возможность получить работу от партнеров соревнования: Xsolla и «Делимобиль».

Зарегистрироваться можно на сайте.