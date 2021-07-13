Whoosh проведет хакатон по безопасности электросамокатов

Сервис кикшеринга Whoosh проведет хакатон, посвященный безопасности электросамокатов. Он пройдет в частично онлайн-формате с 16 по 26 июля. Призовой фонд составит 300 тысяч рублей.

В хакатоне могут участвовать как разработчики-одиночки, так и команды от 2 до 5 человек. Подать заявку можно по ссылке.

Организаторы ждут разработку решений, позволяющих:

построить безопасный маршрут движения на электросамокатах; разработать оптимальные мультимодальные пути для передвижения по городу с использованием каршеринга, кикшеринга, такси и общественного транспорта; определить слепые зоны с низкой транспортной доступностью.

Эти задачи предлагают выполнить во время первого, трехдневного этапа. Для работы разработчикам предоставят неструктурированные данные от Whoosh.

Первая волна защиты проектов пройдет онлайн. Жюри выберет пять лучших проектов и пригласит команды на офлайн-этап, который пройдет территории Whoosh House в Москве.

В составе жюри:

Магомед Колгаев, руководитель проектов шеринга Дептранса Москвы;

Алексей Радченко, урбанист, специалист по городскому транспорту;

Алексей Шаяхов, продуктовый аналитик Playrix, проверяющий преподаватель Skillbox;

Сергей Мироненко, директор «Авиант», соавтор и преподаватель курса «Бизнес-анализ» от Skillbox;

Дмитрий Чуйко, CEO Whoosh;

Егор Баяндин, CTO Whoosh.

«Мы постоянно улучшаем наш сервис и ищем способы сделать электросамокаты самым удобным и безопасным транспортом последней мили. Хакатон — это отличная возможность погрузиться в актуальные транспортные вопросы и решить их с помощью современных технологий», — отметил основатель Whoosh Дмитрий Чуйко

Призовой фонд хакатона составит 300 тысяч рублей, дополнительно участникам подарят мерч и разделят между ними подарочные сертификаты. Кроме того, им предоставят возможность собеседования с представителями Whoosh для возможного дальнейшего трудоустройства в компанию.

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