Стартовал прием заявок на онлайн-хакатон Hack.Genesis

Евгения Хрисанфова
С 16 по 18 апреля Phystech.Genesis проведет онлайн-хакатон Hack.Genesis. К участию приглашаются руководители проектов, разработчики, дизайнеры, аналитики и другие специалисты. Призовой фонд составляет 300 тыс. рублей. Заявки принимаются до 13 апреля.
Стартовал прием заявок на онлайн-хакатон Hack.GenesisЕвгения Хрисанфова
Присоединиться к хакатону могут команды от трех до пяти человек и индивидуальные специалисты — у них есть возможность объединиться с другими участниками.
Командам предстоит решить одну из двух задач от партнеров:
- IT-компания Oprosso предлагает создать веб-сервис для UX-тестирования приложений. Можно выбрать iOS, Android или сразу две платформы.
- Консалтинговая компания Accenture приглашает создать систему, которая позволит усилить эффективность промо-акций канцелярских товаров. Для решения задачи участники получат историю продаж и промо-активностей.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter