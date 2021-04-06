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Стартовал прием заявок на онлайн-хакатон Hack.Genesis

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 16 по 18 апреля Phystech.Genesis проведет онлайн-хакатон Hack.Genesis. К участию приглашаются руководители проектов, разработчики, дизайнеры, аналитики и другие специалисты. Призовой фонд составляет 300 тыс. рублей. Заявки принимаются до 13 апреля.

Стартовал прием заявок на онлайн-хакатон Hack.Genesis

Присоединиться к хакатону могут команды от трех до пяти человек и индивидуальные специалисты — у них есть возможность объединиться с другими участниками.

Командам предстоит решить одну из двух задач от партнеров:

  1. IT-компания Oprosso предлагает создать веб-сервис для UX-тестирования приложений. Можно выбрать iOS, Android или сразу две платформы.
  2. Консалтинговая компания Accenture приглашает создать систему, которая позволит усилить эффективность промо-акций канцелярских товаров. Для решения задачи участники получат историю продаж и промо-активностей.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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