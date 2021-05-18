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Построенную на хакатоне модель мусорного полигона представят зампреду правительства

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России впервые проведут хакатон, направленный на цифровую модернизацию сферы обращения с отходами. Участникам предложат создать трехмерную модель мусорного полигона на основе данных аэросъемки.

Построенную на хакатоне модель мусорного полигона представят зампреду правительства

Регистрация на хакатон закачивается 19 мая, подать заявку можно по этой ссылке. Само мероприятие пройдет в онлайн-формате с 21 по 25 мая.

Построенную модель используют для анализа всех мусорных полигонов России, которых насчитывается более трех тысяч. Хакатон проводится для цифровой поддержки мусорной реформы, которая проводится в России.

Работы оценит жюри в лице топ-менеджмента ППК РЭО, Сбербанка, «Яндекса» и других компаний.

Работу победителя представят на рассмотрение заместителю председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко.

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Фото на обложке: Depositphotos.com

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