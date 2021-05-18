Построенную на хакатоне модель мусорного полигона представят зампреду правительства

В России впервые проведут хакатон, направленный на цифровую модернизацию сферы обращения с отходами. Участникам предложат создать трехмерную модель мусорного полигона на основе данных аэросъемки.
Регистрация на хакатон закачивается 19 мая, подать заявку можно по этой ссылке. Само мероприятие пройдет в онлайн-формате с 21 по 25 мая.
Построенную модель используют для анализа всех мусорных полигонов России, которых насчитывается более трех тысяч. Хакатон проводится для цифровой поддержки мусорной реформы, которая проводится в России.
Работы оценит жюри в лице топ-менеджмента ППК РЭО, Сбербанка, «Яндекса» и других компаний.
Работу победителя представят на рассмотрение заместителю председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко.
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