Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Google закрыл сервис обмена сообщениями Hangouts

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google закрыл сервис обмена сообщениями Hangouts. Большинство данных и контактов пользователей сервиса будут перенесены в Google Chat. Hangouts был запущен в 2013 году.

Google закрыл сервис обмена сообщениями Hangouts

Сервис быстрого обмена сообщениями Google Hangouts стал недоступен с 1 ноября, заметил TechCrunch. Ранее из магазинов App Store и Google Play пропали приложения сервиса.

Большинство данных пользователей Hangouts, в том числе контакты и сообщения, будут перенесены в Google Chat.

Google Hangouts был создан в 2013 году, приложение собрало 5 млрд загрузок в Google Play. В 2015 году у сервиса появилась веб-версия.

О планах Google закрыть Hangouts стало известно в июле 2022 года. Компания сообщила, что данные пользователей автоматически перенесутся в Google Chat.

Фото на обложке: BigTunaOnline / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как устроены изнутри компании Zapier и Buffer, где все сотрудники работают удаленно
  2. 2 NashStore, RuStore, Rumarket. Где продвигать мобильное приложение сейчас?
  3. 3 Как развивалась дискуссия вокруг сознания нейросети Google
  4. 4 Импортозамещение в финтехе: что выбрать бизнесу для управления финансами вместо ушедших ПО
  5. 5 Как платить «налог на Google» после ухода «большой четверки»
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 ноября 2022

AI Journey Contest

13 ноября 2022

Конкурс для начинающих предпринимателей FranchCamp

13 ноября 2022

Sovcombank Team Challenge 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ