Google закрыл сервис обмена сообщениями Hangouts. Большинство данных и контактов пользователей сервиса будут перенесены в Google Chat. Hangouts был запущен в 2013 году.
Сервис быстрого обмена сообщениями Google Hangouts стал недоступен с 1 ноября, заметил TechCrunch. Ранее из магазинов App Store и Google Play пропали приложения сервиса.
Большинство данных пользователей Hangouts, в том числе контакты и сообщения, будут перенесены в Google Chat.
Google Hangouts был создан в 2013 году, приложение собрало 5 млрд загрузок в Google Play. В 2015 году у сервиса появилась веб-версия.
О планах Google закрыть Hangouts стало известно в июле 2022 года. Компания сообщила, что данные пользователей автоматически перенесутся в Google Chat.
Фото на обложке: BigTunaOnline /
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