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В Москве пройдет международный конгресс «Health Age. Активное долголетие»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

24 мая состоится конгресс, посвященный вопросам превентивной медицины, профилактике и предупреждению заболеваний. К участию приглашают врачей, научных сотрудников, провизоров и фармацевтов, представителей бизнеса.

В Москве пройдет международный конгресс «Health Age. Активное долголетие»
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Основные темы мероприятия:

  • превентивная медицина, профилактика и предупреждение заболеваний;
  • вопросы женского и мужского активного долголетия;
  • вакцинация и активное долголетие;
  • антивозрастная медицина, геронтология и гериатрия;
  • генетические аспекты долголетия;
  • онкопрофилактика и онкореабилитация;
  • здоровье зубов;
  • физическая культура, спорт, здоровое питание, окружающая среда, ЗОЖ;
  • технологии и методы традиционной медицины.

Подробная информация и регистрация — на сайте

Фото на обложке: Kwangmoozaa / Shutterstock

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