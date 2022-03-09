Ирина Печёрская
24 мая состоится конгресс, посвященный вопросам превентивной медицины, профилактике и предупреждению заболеваний. К участию приглашают врачей, научных сотрудников, провизоров и фармацевтов, представителей бизнеса.
В Москве пройдет международный конгресс «Health Age. Активное долголетие»Ирина Печёрская
Основные темы мероприятия:
- превентивная медицина, профилактика и предупреждение заболеваний;
- вопросы женского и мужского активного долголетия;
- вакцинация и активное долголетие;
- антивозрастная медицина, геронтология и гериатрия;
- генетические аспекты долголетия;
- онкопрофилактика и онкореабилитация;
- здоровье зубов;
- физическая культура, спорт, здоровое питание, окружающая среда, ЗОЖ;
- технологии и методы традиционной медицины.
Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Kwangmoozaa /
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