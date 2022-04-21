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«Хелло» sanctions: оператор новой платежной системы «Транскапиталбанк» попал под ограничения США

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минфин США опубликовал новый пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали 29 физических и 40 юридических лиц. Среди них — оператор новой платежной системы Hello «Транскапиталбанк».

«Хелло» sanctions: оператор новой платежной системы «Транскапиталбанк» попал под ограничения США

Банк России 15 апреля зарегистрировал платежную систему Hello. Она будет выполнять функции клирингового и операционного центра при платежах и переводах. Исполнять распоряжения на перевод средств должен был «Транскапиталбанк».

Минфин США намерен преследовать тех, кто уклоняется или пытается уклониться от американский санкций против России. С полным списком попавших под санкции граждан можно ознакомиться на сайте ведомства.

Фото на обложке: Минфин США

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