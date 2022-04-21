«Хелло» sanctions: оператор новой платежной системы «Транскапиталбанк» попал под ограничения США

Минфин США опубликовал новый пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали 29 физических и 40 юридических лиц. Среди них — оператор новой платежной системы Hello «Транскапиталбанк».

Банк России 15 апреля зарегистрировал платежную систему Hello. Она будет выполнять функции клирингового и операционного центра при платежах и переводах. Исполнять распоряжения на перевод средств должен был «Транскапиталбанк».

Минфин США намерен преследовать тех, кто уклоняется или пытается уклониться от американский санкций против России. С полным списком попавших под санкции граждан можно ознакомиться на сайте ведомства.

Фото на обложке: Минфин США