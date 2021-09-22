Каждый пятый соискатель в течение жизни менял работу до 10 раз — опрос

Сервис по поиску работы hh.ru в результате исследования выяснил, что почти каждый пятый соискатель (18%) в течение жизни менял работу до 10 раз. Низкая оплата труда (45%) и скучные задачи (27%) являются самыми распространенными причинами для увольнения, сообщила пресс-служба компании.

Также каждый третий не получает удовольствие от своей работы. Причем эта доля больше у мужчин, чем у женщин — 38% и 31% соответственно.

По мнению большинства респондентов, на идеальном месте работы предлагается заработная плата по рынку или выше (59%), возможность карьерного роста и официальное трудоустройство — по 50% соответственно.

Основная причина, по которой люди работают, — деньги (87%), еще 44% ценят возможность получить опыт, 43% работают ради самореализации. Для женщин самореализация на работе и важнее, чем для мужчин (48% против 37%), а также женщинам важнее общение (12% против 8%). Мужчины чаще женщины причиной своей работы называют семью (26% против 14%).

Лишь каждый четвертый (25%) хотел бы никогда не работать. Свободное время 57% респондентов потратили бы на путешествия по миру, 53% занимались саморазвитием, 49% — хобби. Последняя категория особенно привлекла группу в возрасте от 18 до 24 года (62%), а вот путешествия выбирают более взрослая аудитория — от 25 до 34 лет (61%).

Опрос проводился со 2 по 20 сентября 2021 среди 1655 российских соискателей. У респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа. Ранее онлайн платформа hh.ru проводила опрос среди HR-специалистов российских компании, в результате которого выяснил, что 60% работодателей имеют сложности с закрытием вакансий.

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Фото на обложке: Pexels