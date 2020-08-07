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«Авито Работа» назвала города России с самыми высокими зарплатами

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Рекрутинговый сервис «Авито Работа» изучил российский рынок труда во втором квартале 2020 года. Аналитики назвали самые востребованные профессии и среднюю зарплату россиян. Rusbase ознакомился с исследованием. 

«Авито Работа» назвала города России с самыми высокими зарплатами

Несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, во втором квартале количество вакансий выросло на 6% по сравнению с первым кварталом. Самыми востребованными группами профессий стали продавцы, производственники, строители, перевозчики и представители автобизнеса. На эти группы профессий пришлось 72% актуальных вакансий. 

Средняя зарплата по стране по итогам второго квартала составила 41,5 тысячи рублей в месяц. 

В каких сферах работники получают больше всего (средняя зарплата по России): 

  • строительство — 59,8 тысячи рублей;
  • автомобильный бизнес — 47,6 тысячи рублей;
  • транспорт и логистика — 46,4 тысячи рублей;
  • медицина и фармацевтика — 45,2 тысячи рублей;
  • фитнес и салоны красоты — 43,8 тысячи рублей. 

В крупных российских городах годовой рост зарплат составил от 3,5% до 24,5%. 

Города с самой высокой средней зарплатой: 

  • Москва — 73,6 тысячи рублей в месяц; 
  • Санкт-Петербург — 53,8 тысячи рублей в месяц;
  • Екатеринбург — 42,7 тысячи рублей в месяц;
  • Казань — 42,1 тысячи рублей в месяц;
  • Новосибирск — 41,6 тысячи рублей в месяц.

По данным исследования, россияне стали чаще интересоваться вакансиями на госслужбе. По итогам второго квартала количество запросов таких вакансий выросло на 20%, за за год — на 107%.

Фото: EZ-Stock Studio / Shutterstock

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