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«Дочка» Honda будет выпускать трехколесный электросамокат

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Дочерняя компания Honda — Striemo — разработала индивидуальный трехколесный электросамокат. Он обеспечит стабильную езду с меньшей вероятностью падения при любом уровне скорости, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Дочка» Honda будет выпускать трехколесный электросамокат

Баланс обеспечивается благодаря особой конструкции, которая облегчает пользователю самопроизвольное поддержание равновесия. Во время проектирования центр тяжести рассчитывался с точностью до одной десятой миллиметра и собственному механизму поддержки баласа.

По данным ресурса Nikkei Asian Review, первые 300 самокатов продадут через интернет по $1900 за штуку. При массе 20 кг самокат Striemo способен проезжать на одном заряде до 30 км.

На японском рынке самокаты появятся до конца этого года, на европейском  — в 2023 году.

Honda

В течение 2022 года Sony Group и Honda создадут венчурное предприятие. Оно будет заниматься разработкой и производством электромобилей. Первые машины появятся в продаже уже в 2025 году.

После начала спецоперации на Украине японские Honda и Mazda заявили, что прекращают экспорт авто, мотоциклов и комплектующих в Россию, а частные продавцы автомобилей и дилеры в марте начали стремительно останавливать продажи.

Фото на обложке: Honda

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