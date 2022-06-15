«Дочка» Honda будет выпускать трехколесный электросамокат

Дочерняя компания Honda — Striemo — разработала индивидуальный трехколесный электросамокат. Он обеспечит стабильную езду с меньшей вероятностью падения при любом уровне скорости, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Баланс обеспечивается благодаря особой конструкции, которая облегчает пользователю самопроизвольное поддержание равновесия. Во время проектирования центр тяжести рассчитывался с точностью до одной десятой миллиметра и собственному механизму поддержки баласа.
По данным ресурса Nikkei Asian Review, первые 300 самокатов продадут через интернет по $1900 за штуку. При массе 20 кг самокат Striemo способен проезжать на одном заряде до 30 км.
На японском рынке самокаты появятся до конца этого года, на европейском — в 2023 году.
Honda
В течение 2022 года Sony Group и Honda создадут венчурное предприятие. Оно будет заниматься разработкой и производством электромобилей. Первые машины появятся в продаже уже в 2025 году.
После начала спецоперации на Украине японские Honda и Mazda заявили, что прекращают экспорт авто, мотоциклов и комплектующих в Россию, а частные продавцы автомобилей и дилеры в марте начали стремительно останавливать продажи.
Фото на обложке: Honda
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
- 2 10 перспективных AltEnergy-стартапов с российскими корнями
- 3 Курс на экологичность: тенденции рынка альтернативной энергетики
- 4 На зарядку становись: как заработать на станциях для электромобилей
- 5 Китайская Geely купила производителя смартфонов Meizu
ВОЗМОЖНОСТИ
15 июня 2022
16 июня 2022