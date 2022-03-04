Sony и Honda начнут совместно выпускать электромобили

Японские компании Sony Group и Honda решили производить совместные электромобили. Первые машины появятся в продаже уже в 2025 году.
В течение 2022 года компании создадут венчурное предприятие. Оно будет заниматься разработкой и производством электромобилей, пишет ТАСС.
Производство на первичном этапе будет вестись на уже существующих заводах Honda.
После начала спецоперации на Украине японские Honda и Mazda заявили, что прекращают экспорт авто, мотоциклов и комплектующих в Россию, а частные продавцы автомобилей и дилеры в последние дни на фоне нестабильной ситуации на рынке начали стремительно останавливать продажи.
Фото на обложке: Oleksii Humeniuk /
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