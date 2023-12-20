Суд оштрафовал сервис бронирования Hotels.com за отказ локализовать данные россиян

Суд в Москве оштрафовал сервис бронирования отелей и гостиниц Hotels.com на 6 млн рублей за отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом сообщается в telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».
Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.9 ст. 13.11 КоАП (повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, хранения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России).
Впервые штраф за отказ локализовать данные российских граждан Hotels.com получил летом 2022 года. Тогда его сумма составила 1 млн рублей.
Компания оказывает услуги бронирования и имеет 85 тематических сайтах, работающих на 354 языках мира.
В феврале 2022 года Hotels.com еще до начала российско-украинского конфликта и введения санкций собирался уйти из России. Эксперты тогда говорили, что причиной мог стать «закон о приземлении».
Фото на обложке: T. Schneider /
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