Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Суд оштрафовал сервис бронирования Hotels.com за отказ локализовать данные россиян

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Суд в Москве оштрафовал сервис бронирования отелей и гостиниц Hotels.com на 6 млн рублей за отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом сообщается в telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Суд оштрафовал сервис бронирования Hotels.com за отказ локализовать данные россиян

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.9 ст. 13.11 КоАП (повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, хранения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России).

Впервые штраф за отказ локализовать данные российских граждан Hotels.com получил летом 2022 года. Тогда его сумма составила 1 млн рублей.

Компания оказывает услуги бронирования и имеет 85 тематических сайтах, работающих на 354 языках мира.

В феврале 2022 года Hotels.com еще до начала российско-украинского конфликта и введения санкций собирался уйти из России. Эксперты тогда говорили, что причиной мог стать «закон о приземлении».

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Суд назначил Google третий оборотный штраф на 4,6 млрд рублей
  2. 2 Российские разработчики в 2023 году подали почти на 15% больше патентных заявок
  3. 3 Jagermeister проиграл в суде по делу на 197 млн рублей о защите товарных знаков
  4. 4 Патентная палата начала рассматривать спор против Apple с исходом в 295 млрд рублей
  5. 5 Adobe отказалась от покупки онлайн-сервиса для дизайнеров Figma за $20 млрд
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 декабря 2023

Грант на продвижение бизнеса в наружной рекламе в Санкт-Петербурге

21 декабря 2023

FAST TRACK

22 декабря 2023

Креативная лаборатория

Все ВОЗМОЖНОСТИ