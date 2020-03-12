Операторы связи предложили разработчикам софта идентифицировать всех пользователей

Операторы связи предложили идентифицировать пользователей по номеру телефона во всех российских приложениях, которые будут обязательно предустанавливать на смартфоны с 1 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Медиа-коммуникационного союза (объединят крупнейших операторов связи и медиа-холдинги).

Представитель Медиа-коммуникационного союза заявил, что их отзыв согласован с операторами, но дополнительно комментировать его он не стал.

Как пояснил руководитель по правовому взаимодействию с органами исполнительной власти «МегаФона» Никита Данилов, идентификация пользователя по номеру телефона подразумевает наличие сим-карты.

«Подобное предложение позволит ограничить перечень устройств именно смартфонами и планшетами. Иначе под действие закона попадает большой перечень устройств, начиная от фотоаппаратов и заканчивая современными моделями "умной" кухонной техники. Кроме того, идентификация позволит увеличить уровень информационной безопасности», — пояснил Данилов.

До сих пор требование об идентификации пользователей с помощью номера мобильного телефона в России действовало только для мессенджеров.

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