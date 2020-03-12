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Операторы связи предложили разработчикам софта идентифицировать всех пользователей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Операторы связи предложили идентифицировать пользователей по номеру телефона во всех российских приложениях, которые будут обязательно предустанавливать на смартфоны с 1 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Медиа-коммуникационного союза (объединят крупнейших операторов связи и медиа-холдинги).

Операторы связи предложили разработчикам софта идентифицировать всех пользователей

Представитель Медиа-коммуникационного союза заявил, что их отзыв согласован с операторами, но дополнительно комментировать его он не стал.

Как пояснил руководитель по правовому взаимодействию с органами исполнительной власти «МегаФона» Никита Данилов, идентификация пользователя по номеру телефона подразумевает наличие сим-карты.

«Подобное предложение позволит ограничить перечень устройств именно смартфонами и планшетами. Иначе под действие закона попадает большой перечень устройств, начиная от фотоаппаратов и заканчивая современными моделями "умной" кухонной техники. Кроме того, идентификация позволит увеличить уровень информационной безопасности», — пояснил Данилов.

До сих пор требование об идентификации пользователей с помощью номера мобильного телефона в России действовало только для мессенджеров.

Фото: Unsplash

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