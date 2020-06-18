Директор по продукту iGooods Андрей Родин стал совладельцем сервиса

В число владельцев ООО «Айгудс Системс» (сервис доставки iGooods) 16 июня вошел директор по продукту сервиса Андрей Родин. Информация об этом содержится в системе «Контур.Фокус».

Родин получил около 1% в капитале компании.

«При заключении контракта с iGooods Андрей Родин, как и некоторые другие топ-менеджеры, получил опцион — его стоимость и размер были заранее согласованы. Спустя определенный период работы в компании он его конвертировал. На опционы был выделен резерв по долям», — сообщил Rusbase сооснователь iGooods Григорий Кунис, его слова переданы через пресс-службу.

До марта 2020 года Андрей Родин совмещал должности техдиректора и директора по продукту. Затем на должность CTO наняли двух новых менеджеров — Самата Галимова из «Медузы» и Федора Борщева из студии Артемия Лебедева.

Мажоритарной долей в iGooods владеет сооснователь сервиса Дмитрий Кунис — ему принадлежит 64,3%. Владельцем еще 10% в компании выступает «Джум Груп Лимитед (Британские Виргинские острова), бизнесмен Андрей Бровцинов владеет долей в 7,8%.

Еще 4% принадлежит Петре Вейз, 3,6% — сооснователю торговой сети «Улыбка радуги» Андрею Трубицину. Еще 2,9% числится за Райнхардом Кольайк, 2% — за Алексеем Коротковым, 1,8% — за Марией Михайленко, 1,7% — за Борисом Порецким, 0,9% — за Ольгой Сассон.

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