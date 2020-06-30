iHerb подала жалобу в Верховный суд на решение о блокировке ее приложений в России

Созданный в США маркетплейс iHerb (специализируется в основном на продаже биологически активных добавок (БАД)), собирается оспорить блокировку своего приложения в российском сегменте Google Play и App Store в Верховном суде (ВС) РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Компания подала жалобу три дня назад. Юристы интернет-платформы надеются доказать спорность и необъективность экспертного заключения, ставшего причиной запрета.

По решению апелляции Ульяновского областного суда и определению Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре маркетплейс обязан удалить свое приложение в Google Play и App Store.

При этом сайт iHerb продолжает функционировать, хотя полтора года назад судебные споры начались из-за информации, размещенной на нем.

В судебных заявлении против маркеплейса содержалась просьба заблокировать доступ к страницам сайта iHerb со сведениями о десяти БАДах, которые не соответствуют требованиям техрегламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции (в судебных материалах, в частности, фигурируют добавки Now Foods, Solgar, Tribulus и Tribulus Extract), а также полностью удалить мобильное приложение iHerb.

В iHerb рассчитывают доказать в ВС в том числе спорность заключения о несоответствии БАДов требованиям. В марте 2020 года iHerb LLC также провела аудит ассортимента и исключила около 1000 спорных позиций, ранее сообщил юридический представитель iHerb LLC в России Роман Зайцев.

Блокировка приложения при отсутствии официального запрета продавать или рекламировать в РФ спорные БАДы выглядит «очевидно необычной», у iHerb есть и весомые основания для подачи жалобы в ВС, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

По данным SimilarWeb.com, по итогам 2019 года маркетплейс посетили более 34 млн человек. Россия приносит iHerb 24% трафика, сообщил ранее глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

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