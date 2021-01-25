iHerb возьмёт на работу русских программистов

Компания iHerb формирует первое подразделение российских IT-специалистов, которые будут заниматься персонализацией и локализацией продуктов iHerb на российском рынке.

Международный маркетплейс со штаб-квартирой в Калифорнии iHerb, специализирующийся на товарах для здорового образа жизни, создает подразделение из российских IT-специалистов. Первая кросс-функциональная команда разработчиков начнет работу уже в I квартале 2021 года, говорится в релизе, поступившем в редакцию RB.ru.

Компания намерена привлечь профессионалов различных профилей: программистов, мобильных разработчиков, тестировщиков программного обеспечения, дизайнеров, специалистов по обработке данных. К концу 2021 года в планах создать четыре кросс-функциональных команды общей численностью более 40 человек. Их задачей станет совершенствование, персонализация и локализации продуктов iHerb на российском рынке, отмечается в релизе.

IT-сотрудники будут работать на глобальный маркетплейс из России.

«Привлечение российских программистов, известных во всем мире высоким качеством своей работы, является логичным шагом. Со своей стороны, мы будем стремиться предоставить российским «айтишникам» наилучшие условия для их профессионального развития», – прокомментировал глава представительства iHerb в России Илья Микин.

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