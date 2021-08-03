МВФ выделит рекордные $650 млрд на восстановление экономики после COVID-19

Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные $650 млрд. Из выделенных средств $275 млрд пойдут на страны с формирующимся рынком и развивающимся государствам.

Решение вступит в силу 23 августа. Средства будут переведены странам-членам фонда пропорционально квотам.

«Это историческое решение — самое крупное распределение SDR в истории МВФ и прививка для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса»,— говорится в заявлении главы МВФ Кристалины Георгиевой.

По словам Георгиевой, выделение этих средств «послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах», а также усилит устойчивость и стабильность мировой экономики.

В июле МВФ уточнил прогнозы роста мировых экономик. Согласно прогнозу, глобальная экономика в этом году вырастет на 6%, в следующем — на 4,9%. Общая оценка на этот год не изменилась, ноп для развивающихся стран прогноз понизили на 0,4 процентного пункта до 6,3%.

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