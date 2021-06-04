Евгения Хрисанфова
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» продолжает принимать заявки на участие в премии «Импульс добра». Призовой фонд — 2,5 млн рублей. Присоединиться можно до 1 июля.
Идет прием заявок на премию в сфере социального предпринимательства «Импульс добра»Евгения Хрисанфова
Стать номинантами могут:
- социальные предприниматели,
- представители общественных организаций,
- руководители госструктур и ведомств,
- образовательные организации,
- СМИ.
- «За личный вклад в развитие социального предпринимательства».
- «За системный подход к социальному предпринимательству».
- «За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства».
- «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства».
- «За лучшее освещение социального предпринимательства в информационном пространстве».
- «За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства».
- «За лучший импакт-проект».
Подробности и форма для заявки доступны на сайте.
Фото на обложке: tanleimages / Shutterstock
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