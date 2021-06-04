Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Идет прием заявок на премию в сфере социального предпринимательства «Импульс добра»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» продолжает принимать заявки на участие в премии «Импульс добра». Призовой фонд — 2,5 млн рублей. Присоединиться можно до 1 июля.

Идет прием заявок на премию в сфере социального предпринимательства «Импульс добра»

Стать номинантами могут:

  • социальные предприниматели,
  • представители общественных организаций,
  • руководители госструктур и ведомств,
  • образовательные организации,
  • СМИ.
Номинации:
  1. «За личный вклад в развитие социального предпринимательства».
  2. «За системный подход к социальному предпринимательству».
  3. «За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства».
  4. «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства».
  5. «За лучшее освещение социального предпринимательства в информационном пространстве».
  6. «За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства».
  7. «За лучший импакт-проект».

Подробности и форма для заявки доступны на сайте.

Фото на обложке: tanleimages / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российский ритейлер Familia готовится к выходу на биржу
  2. 2 «Если государство не может назвать произошедшее катастрофой, это не значит, что ее не было»: бизнес о словах Путина
  3. 3 «Тинькофф» станет совладельцем Санкт-Петербургской биржи
  4. 4 «Это огромный прорыв»: что предприниматели говорят о новых мерах поддержки малого бизнеса
  5. 5 «Яндекс.Доставка» преодолела рубеж в 250 тысяч заказов в день
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2021

Moscow City Hack

07 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Нижнем Новгороде

07 июня 2021

Definition Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

В мире закончилось все: почему бережливое производство не выдерживает испытание пандемией

Истории

«Русские загадочные только сами для себя». Стендап-комик Стив Форман — о жизни в России

Списки и рейтинги

Лето с пользой: подборка ИТ и бизнес-лагерей для детей и подростков

Истории

32 микропривычки, которые сделают из вас другого человека

Новости

Европарламент принял резолюцию об отключении России от платежной системы SWIFT