Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» продолжает принимать заявки на участие в премии «Импульс добра». Призовой фонд — 2,5 млн рублей. Присоединиться можно до 1 июля.

Идет прием заявок на премию в сфере социального предпринимательства «Импульс добра»