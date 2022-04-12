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Индия исключила российскую нефть Urals из закупки — Reuters

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Индия не стала включать российскую нефть марки Urals в последнюю закупку, выяснил Reuters. И это несмотря на то, что Россия предложила Индии большую скидку на нефть, о чем Bloomberg сообщал еще в марте.

Индия исключила российскую нефть Urals из закупки — Reuters

Indian Oil Corporation (IOC) вышла из тендера на закупку нескольких сортов нефти, среди которых российская марки Urals. Reuters узнал об этом от своих источников.

Последний раз IOC — крупнейшая нефтяная компания Индии — покупала российскую нефть Urals в рамках тендера с погрузкой в мае. Объем закупок составил 3 млн баррелей, нефть была куплена с дисконтом. Скидка, по данным Bloomberg, составила $35 за баррель относительно цен до начала военной операции на Украине.

По информации на 12 апреля, цена барреля Urals составляет $70,8. На пике 8 марта нефть российской марки стоила $110 за баррель.

В то же время Индия хочет нарастить экспорт в Россию на $2 млрд, выяснил Bloomberg. Индия рассчитывает увеличить объем поставок продуктов питания, фармацевтической и другой продукции.

Фото на обложке: Aritra Deb / Shutterstock

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