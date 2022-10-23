Индийские автомобили могут пополнить российский рынок

После ухода с российского авторынка ряда зарубежных компаний освободившуюся нишу могут заполнить производители из Индии. Об их интересе сообщил президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги.
«По поводу пассажирского транспорта — есть такие возможности, много вариантов открылось, они планируют выйти на российский рынок, но когда это случится — сложно сказать, потому что это вопрос коммерции», — цитирует главу бизнес-палаты РИА.
Сингх Наги напомнил, что на российском рынке уже присутствует сельскохозяйственная техника индийского производства. Ее поставляет Mahindra Group.
Компания также производит пассажирский транспорт. Например, в августе производитель анонсировал выход в 2024 году пяти моделей электромобилей суббрендов XUV и BE.
Появление Mahindra на российском рынке обсуждалось еще 20 лет назад, когда исполнительный директор компании заявил о возможном открытии сборочного производства внедорожников.
Фото: Mahindra
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