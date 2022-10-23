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Индийские автомобили могут пополнить российский рынок

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

После ухода с российского авторынка ряда зарубежных компаний освободившуюся нишу могут заполнить производители из Индии. Об их интересе сообщил президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги.

Индийские автомобили могут пополнить российский рынок

«По поводу пассажирского транспорта — есть такие возможности, много вариантов открылось, они планируют выйти на российский рынок, но когда это случится — сложно сказать, потому что это вопрос коммерции», — цитирует главу бизнес-палаты РИА.

Сингх Наги напомнил, что на российском рынке уже присутствует сельскохозяйственная техника индийского производства. Ее поставляет Mahindra Group.

Компания также производит пассажирский транспорт. Например, в августе производитель анонсировал выход в 2024 году пяти моделей электромобилей суббрендов XUV и BE.

Появление Mahindra на российском рынке обсуждалось еще 20 лет назад, когда исполнительный директор компании заявил о возможном открытии сборочного производства внедорожников.

Фото: Mahindra

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