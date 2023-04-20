Годовой уровень инфляции в России опустился ниже 3%

Уровень инфляции в России в годовом выражении опустился ниже 3%. По данным за последнюю календарную неделю он составил 2,82%. Основной вклад в замедление темпов инфляции внес сектор оказания услуг.

О замедлении темпов инфляции в России говорится в обзоре текущей ценовой ситуации, который подготовило Минэкономразвития.

За последнюю неделю (10-17 апреля) инфляция составила 0,04%. Темпы роста цен в годовом выражении снизились до 2,82%, говорится в документе.

В Минэкономразвития отметили, что непродовольственные товары не растут в цене вторую неделю подряд. Продовольственные товары подорожали на 0,08% за счет поднятия цен на плодоовощную продукцию, уточняется в обзоре.

На позапрошлой неделе уровень инфляции был на уровне 3,15%, а в целом за март он составил 3,5%. В Минэкономразвития прогнозировали итоговой уровень инфляции в годовом выражении на уровне 5,5%.

По данным Росстата, в 2022 году цены в России выросли на 11,94%.

Фото на обложке: Fatrin Budiman / Shutterstock