В России запущено производство предметов интерьера из переработанного пластика

Российский проект «Вторая жизнь» запустил производство предметов интерьера и парковой мебели из переработанных городских отходов, пластиковых бутылок и пакетов. Все объекты создаются с помощью 3D-печати, сообщил RB.ru представитель краудфандинговой платформы Boomstarter, где можно купить указанную продукцию.

Уже созданы вазы для цветочных композиций, светильники, стулья, журнальный столик, кушетка, шезлонг и скамья. Так, например, каждая ваза избавляет планету от 4 килограммов пластикового мусора, журнальный столик — от 27 килограммов, а скамья — от 90 килограммов.

Отмечается, что специфика переработанных материалов позволяет использовать любой предмет, как в интерьере, так и в экстерьере. По заявлению компании, используемый в производстве пластик не выгорает и не выделяет вредных веществ на солнце. Также он устойчив к агрессивной среде и не деформируется.

В скамейки футуристического вида в форме капель, которые производит «Вторая жизнь», встроены вазоны для озеленения городского пространства. Каждый такой объект может включать стойку для велосипедов или небольшой тренажер. Также дизайнеры могут оснастить скамью миской для кормления собак.

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По предоставленным данным, все требуемые объекты создаются с учетом эргономики и удобства для человека.

Средства от продажи этой продукции будут направлены на создание мобильной станции по переработке пластиковых отходов.

«Такие станции пригодятся в местах, которые находятся далеко от промышленных зон и индустриальных локаций. Станция позволит в местах засорения территорий перерабатывать пластиковые отходы и получать различные готовые изделия», — рассказали в компании.

Проект подразумевает разработку компактного оборудования, которое можно будет размещать в габаритах портового контейнера для удобства перевозки.

Поясняется, что одна такая станция способна переработать более 70 тысяч килограммов пластиковых отходов в год и получить порядка 50 тонн готовой продукции. Создание оборудования потребует около 9 месяцев и порядка 10 млн рублей.

«Вторая жизнь» — исследовательская и дизайнерская лаборатория в Москве, основанная в 2015 году группой архитекторов и инженеров-робототехников. Лаборатория исследует аддитивные технологии и создает роботизированную 3D-печать из бетона, полимеров и переработанного пластика для разработки и реализации концепций дизайна.

Boomstarter — российская краудфандинговая платформа, основанная в 2012 году. Она помогает начинающим предпринимателям запустить продукт с нуля, а устоявшимся компаниям — масштабировать продажи. Специализируется на сферах бизнеса, технологий, творчества и социального предпринимательства.