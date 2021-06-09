Российский фонд Fores Ventures вложился в голландский мебельный аутлет-маркетплейс Naduvi

Российский фонд ранних стадий Fores Ventures инвестировал $600 тысяч в голландский стартап – мебельный аутлет-маркетплейс Naduvi. Инвесторы говорят, что у него есть все возможности стать лидером онлайн-продаж в Европе в своей нише.

Общий объем инвестиций раунда А в Naduvi составил $10 млн. Вместе с Fores Ventures в раунде участвовали лондонский фонд Begin Capital, голландский Slingshot Ventures, нью-йоркский FJ Labs и испанский All Iron Ventures.

«У Naduvi есть все возможности стать лидером онлайн продаж в Европе в своей нише. Рынок e-commerce будет продолжать стабильно расти в ближайшие 5 лет во всех сегментах, и мы сейчас видим там много интересных возможностей для инвестирования», – прокомментировал сделку управляющий партнер Fores Ventures Павел Анненков.

Стартап Naduvi основан в 2019 году. Это маркетплейс, на котором можно купить дизайнерскую мебель и предметы интерьера со скидкой от 30% до 80%. На площадке представлены более 25 тысяч товаров от 250 брендов.

Fores Ventures основан в 2020 году россиянами Павлом Анненковым и Алексеем Четверговым. Фонд инвестирует на ранних стадиях в зарубежные стартапы в сегментах e-commerce, FoodTech, RetailTech и VR.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Naduvi