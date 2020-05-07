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Российско-японский инвестфонд вложит 500 млн рублей в производителя тестов на коронавирус

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российско-японский инвестиционный фонд (РЯИФ) инвестирует в производителя тестов на коронавирус EMG. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 

Российско-японский инвестфонд вложит 500 млн рублей в производителя тестов на коронавирус

Как рассказали Rusbase в РФПИ, объем инвестиций составит 500 млн рублей. 

РФПИ вместе с Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners — создатели российско-японского инвестфонда. Как сообщили в РФПИ, завершение инвестиции ожидается в ближайшее время. 

«Инвестиции РЯИФ позволят EMG расширить производство и продолжить работу над созданием более совершенных систем диагностики. Это даст возможность нарастить объемы тестирования и препятствовать распространению вируса», — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

EMG — «Эвотэк-Мирай Геномикс» — портфельная компания РФПИ. Ранее фонд финансировал производство и дистрибуцию системы диагностики EMG. По информации «Ведомостей», общие инвестиции РФПИ в EMG составили 1 млрд рублей. 

Линейка тест-систем EMG адаптирована для стационарных и портативных лабораторий. Компания заявляет, что результаты тестов готовы через полчаса.

В РФПИ добавили, что системы диагностики EMG получили разрешение на применение во Франции. Первый клиент компании в стране — Orange Marine, подразделение французского телекоммуникационного холдинга Orange. 

Обновлено в 14.00. Добавлена сумма инвестиций и сообщение про использование тест-систем во Франции. 

Фото: New Africa / Shutterstock

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