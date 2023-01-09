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За год спрос на iPhone сократился почти на 50%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За 11 месяцев 2022 года в России купили всего 2,2 млн iPhone. Это на 48% ниже, чем за это же время в 2021 году. Сокращение продаж подтвердили в МТС, «Мегафоне» и «Ситилинке».

За год спрос на iPhone сократился почти на 50%

Самой популярной моделью в рознице МТС в ушедшем году стал iPhone 11, у «Мегафона» – iPhone 12 и 13. Представители «Билайна» и Tele2 на запрос «Ведомостей» не ответили.

Руководитель Content Review Сергей Половников считает, что на падении продаж iPhone сказались уход Apple из России, политика компании в отношении приложений российских банков, экономическая ситуация привела к отказу «от концепции безудержного потребления и переходу на осознанное приобретение товаров длительного спроса».

iPhone 14 не пользовался спросом в России и это совпадает с общемировой тенденцией, так как эта модель имеет незначительные улучшения по сравнению с предыдущей, заключил Половников.

Всего за отчетный период россияне купили 21 млн смартфонов, суммарно на них потратили примерно 477 млрд рублей. На китайские бренды могло прийтись 70% всех продаж.

Фото на обложке: Jack Skeens / Shutterstock

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