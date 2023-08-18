Бывшие топ-менеджеры «Сбера» запустили IT-студию «Карма Софт». Основателем проекта выступил Максим Кузьмин, который уже вложил в него 30 млн собственных средств. Управляет компанией экс-руководитель отдела технологий в финансовом секторе Сбербанка Александр Мартынец.

Бывшие топ-менеджеры Сбербанка запустили IT-студию «Карма Софт». Об этом RB.RU рассказал представитель компании.

«Карма Софт» специализируется на разработке ПО для высоконагруженных систем, парсинге, хостинге сервисов, создании приложений, разработке сайтов и сервисов для бизнеса, дизайне и тестировании IT- продуктов.

«В позиционировании нашей студии указано, что мы stress free. Мы избавляем предпринимателей и топ-менеджеров от лишней “головной боли” и являемся надежными и прозрачными для клиентов подрядчиками», – отметил основатель компании Максим Кузьмин.

Студия гарантирует клиенту финальную цену, которая была рассчитана изначально, а также разрабатывает бесплатный визуальный прототип, сообщили в компании.

CEO «Карма Софт» является экс-руководитель отдела технологий в финансовом секторе Сбербанка Александр Мартынец. Коммерческим директором выступил экс-директор департамента продаж, бизнес-школы и высшего образования Skillbox Саядов Роман. Должность директора аналитического отдела заняла Анастасия Барджеева, которая ранее работала в Сбербанке, Epam, «Ростелекоме».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Карма Софт» зарегистрировали 28 июля 2023 года. Учредителем является Анна Кузьмина, генеральным директором – Александр Мартынец. Компания входит в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

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