Дистрибьютор «Джамилько» решил заняться производством детской одежды. Скорее всего, ее будут выпускать под брендом Motherbear. Компания уже ищет персонал на Headhunter, пишет «Коммерсантъ».

Motherbear создана «Джамилько» осенью 2022 года на базе магазинов британской сети детских товаров Mothercare, которую в России по франшизе развивала «Монэкс Трейдинг» — структура кувейтской Alshaya Group. «Джамилько» выкупил этот бизнес после того, как бренд объявил о прекращении работы на российском рынке.

По результатам 2022 года рынок детских товаров, по данным АИДТ, вырос в деньгах на 6,2%, до 1,035 трлн рублей. Свое производство развиют Lime, Gloria Jeans и другие игроки, но, по словам экспертов, рынок еще не насыщен.

Перед «Джамилько», пока распродающим остатки Mothercare, стоит задача наполнить магазины ассортиментом, а мультибрендовая модель в условиях конкуренции с маркетплейсами невыгодна, считают специалисты.

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