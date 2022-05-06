IT-компания JetBrains решила избавиться от своей недвижимости. Офисы организации в Петербурге, общая площадь которых превышает 70 тыс. кв. м, выставили на продажу. Эксперты оценили их стоимость в 7 млрд рублей. JetBrains ограничила деятельность в России с начала марта.

JetBrains выставил на продажу свою недвижимость в Петербурге