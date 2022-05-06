JetBrains выставил на продажу свою недвижимость в Петербурге

IT-компания JetBrains решила избавиться от своей недвижимости. Офисы организации в Петербурге, общая площадь которых превышает 70 тыс. кв. м, выставили на продажу. Эксперты оценили их стоимость в 7 млрд рублей. JetBrains ограничила деятельность в России с начала марта.
О том, что международная компания JetBrains намерена продать свою недвижимость в Петербурге, узнал «Коммерсант».
IT-компания владеет в Северной столице несколькими объектами недвижимости: бизнес-центрами на Васильевском острове, зданиями на Приморском проспекте, один из которых недостроенный. Общая площадь объектов составляет 71,4 тыс. кв. м.
Рыночная стоимость квадратного метра в объектах, принадлежащих JetBrains, составляет от 150 до 200 тысяч рублей. Таким образом, общая стоимость недвижимости IT-компании оценивается в 7,3 млрд рублей, подсчитал глава Knight Frank в Петербурге Константин Лосюков.
JetBrains ограничил работу в России с 11 марта. Гендиректор компании Максим Шафиров сообщил, что компания приостанавливает продажи в России из-за военной операции на Украине.
Фото на обложке: Stanislav71 /
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