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Основатель первого антивируса McAfee Джон Макафи найден мертвым в испанской тюрьме

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Основатель первого антивируса McAfee 75-летний Джон Макафи покончил с собой в тюрьме после того, как испанский суд решил выдать его США.

Основатель первого антивируса McAfee Джон Макафи найден мертвым в испанской тюрьме

Магнат антивирусного программного обеспечения 75-летний Джон Макафи найден мертвым в тюрьме Барселоны, сообщил CNN Business.

Его тело обнаружили после того, как Национальный суд Испании одобрил экстрадицию программиста в США, где его обвиняют в неуплате налогов.

В заявлении Управления юстиции регионального правительства Каталонии говорится, что «все указывает на то, что Макафи покончил жизнь самоубийством». Сейчас полиция выясняет все обстоятельства смерти.

Джон Макафи находился под арестом в Испании с октября 2020 года. Его задержали в аэропорту Барселоны по запросу Минюста США, который обвинил его в неуплате налогов, мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег.

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Во время дачи показаний в суде, Джон Макафи опроверг все предъявленные ему в США обвинения, заявив об их «политическом характере».

В 2012 году Макафи подозревали в убийстве соседа Грегори Фаулла в Белизе, он опровергал свою причастность к убийству. В 2016 Джон Макафи пытался баллотироваться на пост президента США от Либертарианской партии.

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Фото: AIBC Summit

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