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В России открылся первый магазин датского мебельного ритейлера Jysk

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Датский мебельный ритейлер Jysk начал работать в России. «Ведомости» обратили внимание на то, что заработал русскоязычный интернет-магазин компании. Кроме того, первый офлайн-магазин Jysk в России открылся в московском торговом центре «Тройка». 

В России открылся первый магазин датского мебельного ритейлера Jysk

Магазин работает с соблюдением мер предосторожности. На полу нанесена разметка для соблюдения дистанции 1,5 метра, на входе установлены санитайзеры. Персонал работает в масках и перчатках. 

До 24 июня в магазине действуют скидки до 50% на матрасы, садовую мебель и товары для сада. На диваны и шкафы действуют скидки до 30%. 

О выходе на российский рынок Jysk объявил в феврале этого года. Компания планирует открывать минимум по 10 магазинов каждый год, начиная с Москвы и области.

Фото: BalkansCat / Shutterstock

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