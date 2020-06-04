В России открылся первый магазин датского мебельного ритейлера Jysk

Датский мебельный ритейлер Jysk начал работать в России. «Ведомости» обратили внимание на то, что заработал русскоязычный интернет-магазин компании. Кроме того, первый офлайн-магазин Jysk в России открылся в московском торговом центре «Тройка».

Магазин работает с соблюдением мер предосторожности. На полу нанесена разметка для соблюдения дистанции 1,5 метра, на входе установлены санитайзеры. Персонал работает в масках и перчатках.

До 24 июня в магазине действуют скидки до 50% на матрасы, садовую мебель и товары для сада. На диваны и шкафы действуют скидки до 30%.

О выходе на российский рынок Jysk объявил в феврале этого года. Компания планирует открывать минимум по 10 магазинов каждый год, начиная с Москвы и области.