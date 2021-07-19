Как вернуть похищенные со счета средства: ЦБ дал инструкцию

Как отметил представитель Банка России, если клиенту нужно вернуть украденные с банковского счета деньги, то ему следует обратиться в банк с заявлением. В случае добровольной передачи злоумышленникам персональных или банковских данных помимо заявления также следует обратиться в полицию.

Пользователь финансовых услуг защищен законом и может в любом случае свои деньги вернуть, но есть определенные тонкости.

Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на первого заместителя директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артема Сычева.

Чтобы вернуть деньги, нужно следовать такой инструкции:

Шаг первый. Написать заявление в банк и указать, какую сумму похитили со счета

Шаг второй. Обратиться в полицию. Это действие следует выполнить, в случае добровольной передачи персональных или банковских данных

Шаг третий. Обратиться в суд. Если клиент сам совершил платеж или сообщил мошенникам PIN-код своей карты или СМС-код, то получается, что он нарушил договор с банком. И тогда вернуть деньги можно будет только в судебном порядке.

Представители Центробанка сообщали в феврале о новой тактике мошенников. Она заключается в том, что жертву информируют об угрозе хищения средств, а потом вынуждают ее пойти в отделение банка, снять день и перевести их через платежный терминал или банкомат другого банка.

Таким образом, банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда средства ушли, он не знает, отмечает Артем Сычев.

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