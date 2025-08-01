Камбэк за несколько минут: СДЭК сообщил о восстановлении работы
В пятницу, 1 августа, пользователи по всей России начали жаловаться на сбои в работе сервисов доставки СДЭК. В компании назвали это краткосрочными техническими работами. Но по данным Downdetector, жалобы шли из разных регионов, а у части клиентов не работали ни сайт, ни приложение, ни система в пунктах выдачи.
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Пятница, вечер, цифровой детокс
Вечером 1 августа в работе сервисов логистической компании СДЭК произошёл сбой. Пользователи начали массово жаловаться на проблемы с доступом к сайту, мобильному приложению и системе в пунктах выдачи заказов. На некоторых ПВЗ сотрудники не могли обработать посылки, а клиенты — получить их.
Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу цифровых сервисов, за один только час было зафиксировано 152 обращения. Из них:
- 62% пользователей пожаловались на неработающий сайт,
- 25% — на сбои в мобильном приложении,
- 12% — на сбои в работе системы в целом.
Больше всего жалоб поступало из Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Ульяновской и Тамбовской областей.
Мгновенная реакция СДЭК
В компании ситуацию прокомментировали оперативно.
«Технические работы, которые могли привести к краткосрочной, до нескольких минут, остановке работы систем, завершены. Все системы работают штатно», — соообщили в пресс-службе в ответ на наш запрос.
Хотя сервис Downdetector показывал значительное количество обращений в связи с неработающим сайтом и приложением, в СДЭК сбой посчитали незначительным.
«Большинство ПВЗ по стране уже были закрыты по расписанию. Количество обращений не достигло и десятка», — уточнили в компании в ответ на вопрос о масштабности сбоя и пострадавших регионах.
Кибератаки ни при чём?
Несмотря на участившиеся кибератаки на рынке, в СДЭК подобную версию опровергли. Как сообщили представители компании, причиной кратковременного сбоя стали технические работы. Никаких проблем с кибербезопасностью не наблюдаются.
«СДЭК на постоянной основе работает в направлении информационной безопасности», — подчеркнули в пресс-службе.
Контекст
Инцидент произошёл на фоне участившихся проблем с IT-инфраструктурами сервисных компаний: ранее за последние месяцы массовым сбоям подвергались «Эвотор», «Винлаб», «Аэрофлот» и другие.
Фото: Бизнес Online / ТАСС
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