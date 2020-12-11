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«Лаборатория Касперского» с брендом Krakatau создали лимитированную коллекцию одежды

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«Лаборатория Касперского» вместе с брендом Krakatau (технологичный бренд одежды с питерскими корнями) сделала лимитированную коллекцию одежды, чтобы привлечь внимание к проблеме безопасности личных данных в интернете. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

«Лаборатория Касперского» с брендом Krakatau создали лимитированную коллекцию одежды

В коллекции доступны для заказа футболка, худи, свитшот, длинный пуховик в черном и ярко-зеленом цветовом исполнении. Внешний вид одежды можно кастомизировать. Для этого на сайте проекта необходимо пройти быстрый тест с чат-ботом, по итогам сформируется принт, который можно нанести на предметы одежды или просто зашерить в соцсетях.

Фото: скриншот сайта проекта

Чтобы наглядно продемонстрировать актуальность темы личной безопасности в сети, в «Лаборатории Касперского» выяснили, во сколько сегодня оцениваются данные пользователей на «чёрном» рынке. Оказалось, что особенно востребованы селфи с документами.

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За документы и аккаунты мошенники готовы заплатить:

  • до $40-60 за паспорт или водительские права;
  • до $30 за полную медицинскую карту пациента;
  • до $20 за информацию с банковской карты;
  • до $500 за PayPal-аккаунты;
  • до $8 за один аккаунт в популярных развлекательных или стриминговых сервисах.

Ранее лимитированную коллекцию одежды в стилистике комиксов Marvel представили российский бренд Vsemayki и кинокомпания Disney. Вещи отшиваются только под заказ клиента и не хранятся на складе.

Фото на обложке: пресс-офис «Лаборатории Касперского»

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