Тысячи новых ресторанов по всему миру: сеть KFC «расправила крылья» в 2021 году

Компания Yum! Brands, которая владеет сетями ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC), Taco Bell, Pizza Hut и The Habit Burger Grill, согласно финансовой отчетности за 2021 год, открыла 4180 новых заведений по всему миру, установив рекорд ресторанной индустрии.

«За 32 года работы в этом бизнесе я никогда не видел ничего подобного», — цитирует Quartz слова гендиректора компании Дэвида Гиббса на ежеквартальном собрании акционеров.

Самые высокие темпы роста продемонстрировала сеть KFC, которая открыла свыше 2,4 тысяч ресторанов по всему миру, закрыв при этом порядка 400 точек. Новый ресторан, специализирующийся на блюдах из курицы, открывался в среднем каждые четыре часа. Около 40% новых заведений KFC были открыты в Китае.

По итогам прошлого года количество заведений Yum! Brands по всему миру составило 53 тысячи. Выручка компании в 2021 году составила $1,86 млрд, чистая прибыль — $330 млн.

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