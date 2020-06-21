Проект Kid Security с трекером геолокации привлек $100 тысяч

Казахстанский разработчик геотрекинговых сервисов Kid Security привлек $100 тысяч в ходе seed-раунда. Об этом говорится в пресс-релизе технопарка Astana Hub.

Средства поступили от частного инвестора Талгата Исмаил.

Проект Kid Security развивает мобильное приложение, которое позволяет отслеживать местоположения ребенка. Оно доступно бесплатно в Play Market и Apple Store.

Среди отличий сервиса от конкурентов создатели выделяют наличие системы мотивации и вознаграждений ребенка за достижения в учебе, интерактивные онлайн-игры на эрудицию и логику и другое.

Сервис востребован в Казахстане, России и Украине. Приложение переведено на 11 языков.

Полученные инвестиции пойдут на дальнейшее развитие технологической части продукта и масштабирования на рынки США, Великобритании и Израиля.

Команда проекта также прошла отбор в московский онлайн акселератор Аркадия Морейниса «United Investors», который начнется 15 июня и завершится в августе 2020 года.

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