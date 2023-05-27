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Российские киностудии ждут сокращения рынка на 50% из-за отсутствия импортозамещения

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Российские киностудии признались в нехватке достаточного количества отечественного оборудования для поддержания индустрии на высоком уровне. По словам представителей отрасли, рынок на 90% зависит от импортных камер и иной техники для съемок, а импортозамещение не может удовлетворить имеющийся спрос (аналогов зарубежному оборудованию фактически нет). В дальнейшем это может привести к сокращению рынка на 50%.

Российские киностудии ждут сокращения рынка на 50% из-за отсутствия импортозамещения

О таком положении дел свидетельствует, например, пояснительная записка к финансовой отчетности киностудии имени М. Горького, с которой ознакомился РБК.

«Импортозамещение в производстве техники и программном обеспечении для кинопроизводства — это процесс, который может занимать годы и даже десятилетия и является крайне актуальным для киноотрасли», — отмечает в документе заместитель гендиректора студии по закупкам Андрей Данилин.

За год существования в режиме санкций — даже несмотря на господдержку (Минкульт распределил 10+ млрд рублей) — выйти из зависимости от импортной техники не удалось. По мнению гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова, она «практически стопроцентная».

Вместе с падением кассовых сборов все это ведет к сокращению кинорынка. Некоторые эксперты уверены, что вдвое (так считает Андрей Данилин). Но не все представители киноиндустрии настроены так драматически.

Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков подчеркивает: «Сегодня есть возможности приобретать оборудование в дружественных странах и для расходников использовать параллельный импорт».

Более остро проблема импортозамещения стоит перед создателями анимационной продукции, поскольку здесь существует зависимость не только от техники, но и от ПО.

«Если мы говорим про качественную 3D-анимацию, падение объемов производства может достигнуть 70–80%, поскольку пакеты необходимого программного обеспечения будут отключаться, а обновления просто перестанут поступать, — считает генпродюсер анимационной студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) Владимир Николаев.

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Фото на обложке: Unsplash

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