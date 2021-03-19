Клуб бизнес-ангелов Angelsdeck и сообщество Startup Kotiki построят экосистему для инвесторов

Клуб бизнес-ангелов Angelsdeck и сообщество Startup Kotiki решили консолидировать усилия и создать «мощного игрока на рынке» — экосистему для для русскоязычного сообщества технологических инвесторов и предпринимателей по всему миру.

Основатели проектов считают, что консолидация усилий позволит создать мощного игрока на рынке, обладающего сильной репутацией и серьёзным инвестиционным опытом.

«Каждый из нас прошел школу технологического предпринимательства и превратился в успешного венчурного инвестора», — заявил Игорь Шойфот, ставший восьмым сооснователем Angelsdeck.

По его словам, клуб бизнес-ангелов Angelsdeck объединяет более 300 частных инвесторов и активно строит глобальное русскоговорящее сообщество. За год существования клуб провел более 36 сделок на общую сумму свыше $13 млн.

В свою очередь проект Игоря Шойфота преследует цель популяризации стартап-движения и бизнес-ангельства, а также просветительскую деятельность среди фаундеров и венчурных инвесторов.

В числе постоянных участников проекта — более 10 опытнейших венчурных инвесторов, таких как Игорь Рябенький, Игорь Мацанюк, Саша Джонсон, Павел Черкашин, Сергей Мосунов, Владимир Гидирим и другие. В ближайших планах проекта стоит запуск онлайн-университета для фаундеров и инвесторов.

По словам Сергея Мосунова, сооснователя Angelsdeck, клуб строит экосистему, которая будет включать в себя Клуб венчурных инвесторов с ячейками в тех местах, где большая концентрация русскоязычных технологических инвесторов и предпринимателей, предпринимательский хаб и университет «Startup Kotiki», Фонды ранних и поздних стадий, а также премии в области предпринимательства и науки.

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Фото: Gajus-Images/Depositphotos