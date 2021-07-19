Правительство создаст цифровую платформу для мониторинга контроля и надзора в России

Правительство РФ создаст так называемую цифровую платформу мониторинга контрольно-надзорной деятельности (КНД), она объединит всю информацию от органов власти о том, что происходит в этой сфере.

Основная задача проекта, как сообщает «Коммерсантъ», объединить все информационные системы госструктур, участвующих в КНД, обеспечить аналитическую обработку этой информации в режиме реального времени на территории всей России.

Проект цифровой платформы рассматривается как новый этап в реформе КНД, которая началась в 2017 году, и позволит продолжить ее в новом качестве — как постоянно управляемый процесс.

О реформе

Реформа контрольно-надзорной деятельности решала несколько проблем. Для бизнеса смежными проблемами были большая административная нагрузка на проверяемых, коррупция и угроза разрушения бизнеса, архаичность технологий проверок и сложность требований к проверяемым.

Часть правительства считала проблемами множество устаревших требований, отсутствие систем управления рисками, нечетко определенные поля контроля разных госструктур и их пересечения и неэффективность системы как таковой.

Со второй половины 2020 года реформа вошла в новую стадию. В рамках «регуляторной гильотины», которая охватила 190 видов госконтроля и почти 500 тысяч обязательных требований, было отменено 12,3 тысячи нормативно-правовых актов (9,3 тысячи — советского времени) и около 33% требований, значительная часть — упрощены. Законодательство в этой сфере было обновлено, велась и унификация подходов к проверкам и к системам управления рисками в органах КНД. Создавались интерфейсы взаимодействия проверяемых и проверяющих, включая цифровые.

Как сообщает издание на этом этапе стало очевидно, что ресурсы таких реформ велики, но не безграничны: риск-ориентированный контроль в каждом госоргане будет специализироваться, а вся система — терять стройность и управляемость.

Цифровая платформа мониторинга КНД призвана решить большую часть этих проблем.

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Фото: Unsplash