В Россию могут вернуться «компании-матрешки»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к Госдуме с просьбой отменить введенный в 1995 году запрет на «фирмы-матрешки». Организация объясняет необходимость поправок возможностью непроизвольного нарушения закона и его неэффективностью.
«Фирма-матрешка» — структура владения, где одна организация владеет 100% другой, которой, в свою очередь, принадлежат 100% третьей компании.
О предложении РСПП сообщает РБК со ссылкой на письмо главы Союза Александра Шохина председателю комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергею Гаврилову.
По мнению РСПП, компания может непроизвольно нарушить закон, когда, например, один из двух участников решает избавиться от своей доли. В письме также сказано, что при желании закон можно обойти.
В законе уже есть исключения для «внучек» оборонных предприятий и госкорпораций «Роскосмос» и «Ростех». Шохин предложил отменить запрет этой схемы владения для всех хозяйственных обществ, в том числе частных, называя закон «правовым рудиментом 1990-х».
Адвокат Forward Legal Юлия Буныгина отметила, что отмена запрета на «матрешки» поможет компаниям, находящимися под рисками санкций. По ее мнению, в условиях внешних ограничений предприятия могут создавать дочерние компании, и «если при этом имеется риск "матрешки", приходится вводить технического участника.
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