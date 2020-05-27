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92% компаний в России изменили свое отношение к сфере технологий — исследование

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Исследование AppDynamics показало, что 92% российских компаний пересмотрели свои приоритеты в сфере технологий во время эпидемии коронавируса. Высокий уровень цифрового обслуживания клиентов становится главной ценностью организаций. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе AppDynamics.

92% компаний в России изменили свое отношение к сфере технологий — исследование

Исследование «Отчет об агентах трансформации» было проведено в период с 22 апреля по 6 мая 2020 года и содержит ответы ИТ-специалистов высшего и среднего звена из 10 стран, включая Россию.

Выяснилось, что в результате развития пандемии 74% ИТ-специалистов в России испытали самую высокую техническую нагрузку в истории их компаний. Круг их задач увеличился. При этом были обнаружены различные слабые стороны технологических стратегий организаций и потребность в дополнительной поддержке со стороны руководства. 

Из-за эпидемии ускорилась реализация многих цифровых инициатив. Теперь компании тратят на утверждение и реализацию несколько недель, раньше на это уходили месяцы и годы. Основным приоритетом развития в сфере технологий стало повышение качества цифрового обслуживания клиентов.

Авторы исследования заявляют о необходимости и важности привлечения квалифицированных ИТ-специалистов — так называемых «агентов трансформации». Нужны ИТ-эксперты, которые готовы к экспериментам и инновациям, чтобы эффективно внедрять новые технологии и помочь бизнесу как можно быстрее справиться с последствиями кризиса. 

«Именно профессиональное видение, квалификация и лидерские качества агентов трансформации определяют, как компании будут адаптироваться под новые условия периода COVID-19, и станут ли они сильнее после выхода из сложившейся ситуации», — отметил гендиректор AppDynamics Дэнни Винокур.

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

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