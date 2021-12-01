14 декабря 2021 года в InterContinental Moscow Tverskaya пройдет пятая международная конференция «Финтех». Лидеры отрасли, представители бизнеса и эксперты обсудят потенциал и прогнозы развития рынка финансовых технологий.

На конференции «Финтех» обсудят актуальное состояние рынка финансовых технологий