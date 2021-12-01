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На конференции «Финтех» обсудят актуальное состояние рынка финансовых технологий

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

14 декабря 2021 года в InterContinental Moscow Tverskaya пройдет пятая международная конференция «Финтех». Лидеры отрасли, представители бизнеса и эксперты обсудят потенциал и прогнозы развития рынка финансовых технологий.

На конференции «Финтех» обсудят актуальное состояние рынка финансовых технологий

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Ключевые темы деловой программы:

  • конкурентный ландшафт отрасли и его изменение;
  • реформирование платежного рынка, влияние прихода нефинансовых игроков;
  • перспективы цифровых финансовых активов;
  • цифровой рубль как основа для развития бизнеса в России;
  • возможности финтеха для бизнеса бигтеха и других игроков.

Участники конференции узнают:

  • какую роль играет финтех в конкурентном бизнесе;
  • какие изменения ожидаются на платежном рынке;
  • как использовать финтех в бизнесе.

Организатор — деловое издание «Ведомости». Подробная информация и регистрация — на сайте. 

Фото на обложке: r.classen / Shutterstock

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