На конференции «Финтех» обсудят актуальное состояние рынка финансовых технологий

14 декабря 2021 года в InterContinental Moscow Tverskaya пройдет пятая международная конференция «Финтех». Лидеры отрасли, представители бизнеса и эксперты обсудят потенциал и прогнозы развития рынка финансовых технологий.
Ключевые темы деловой программы:
- конкурентный ландшафт отрасли и его изменение;
- реформирование платежного рынка, влияние прихода нефинансовых игроков;
- перспективы цифровых финансовых активов;
- цифровой рубль как основа для развития бизнеса в России;
- возможности финтеха для бизнеса бигтеха и других игроков.
Участники конференции узнают:
- какую роль играет финтех в конкурентном бизнесе;
- какие изменения ожидаются на платежном рынке;
- как использовать финтех в бизнесе.
Организатор — деловое издание «Ведомости». Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: r.classen /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 На Travel SMM 2021 расскажут, как поднять продажи в Instagram
- 2 На Major Fashion Day обсудят развитие логистической и фулфилмент-инфраструктуры в fashion-ритейле
- 3 НИУ ВШЭ проведет онлайн-фестиваль науки и развлечений
- 4 Как организовать офлайн-мероприятие с участием переводчика
- 5 Предпринимательницы и основательницы IT-стартапов встретятся на деловом свопе в Москве
ВОЗМОЖНОСТИ
01 декабря 2021
01 декабря 2021
01 декабря 2021
01 декабря 2021