Chainalysis: крах FTX стал не самым крупным потрясением для криптоиндустрии-2022

В криптоиндустрии сегодня только и разговоров, что о крахе FTX, но, по данным узкоспециализированной аналитической платформы Chainalysis, провал FTX принес меньше убытков инвесторам в цифровые валюты, чем кризисы Terra Luna в мае и кредитной фирмы Celsius и хедж-фонда Three Arrows Capital в июне.
Биржа FTX в прошлом месяце нанесла блокчейн-индустрии ущерб в размере $9 млрд, а неудача Terra привела к убыткам цифровых активов в размере $20,5 млрд. Крах Celsius и Three Arrows Capital стоил криптоинвесторам $33 млрд.
«Наши данные свидетельствуют о том, что крах FTX не был самой большой проблемой криптоинвесторов в этом году», — говорится в сообщении аналитиков в блоге Chainalysis.
«Как депегирование (потеря фиксированного паритета с другим активом, в данном случае с долларом — прим. ред.) токена UST от Terra, так и крах неделями позже Celsius привели к гораздо большим потерям».
И эти потери лишний раз подтверждают, что 2022 год жесток по отношению к рынку цифровых активов, который погрузился в так называемую криптозиму из-за резкого повышения процентных ставок и многочисленных громких банкротств.
Биткойн упал на 63% с начала года примерно до $17 тыс. долларов, напоминает Business Insider. Более мелкие криптовалюты Solana и Polkadot сейчас торгуются примерно на 95% ниже рекордных максимумов, которых они достигли в 2021 году.
Падение стейблкоина Terra — UST — и дочернего токена Luna в мае ознаменовало начало спада рынка в глазах многих инвесторов.
Месяц спустя криптокредитор Celsius усугубил страдания индустрии, когда вынужден был после неудачной распродажи активов заморозить счета клиентов.
В прошлом месяце биржа FTX столкнулась с кризисом платежеспособности, что привело к делу о банкротстве, а теперь еще и к аресту ее сооснователя Сэма Банкмана-Фрида по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Банкротство FTX стало шансом для Binance. Сможет ли она им воспользоваться?
- 2 «Десятки тысяч людей потеряют целые состояния». Почему падает криптовалюта — рассуждают эксперты
- 3 Альтернатива доллару и евро — в какие криптовалюты сейчас можно вложиться
- 4 Легальная сторона криптовалют: где можно купить биткоин по закону?
- 5 Стоит ли майнить Chia на корпоративном оборудовании?
ВОЗМОЖНОСТИ
18 декабря 2022
18 декабря 2022
26 декабря 2022