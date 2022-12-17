Chainalysis: крах FTX стал не самым крупным потрясением для криптоиндустрии-2022

В криптоиндустрии сегодня только и разговоров, что о крахе FTX, но, по данным узкоспециализированной аналитической платформы Chainalysis, провал FTX принес меньше убытков инвесторам в цифровые валюты, чем кризисы Terra Luna в мае и кредитной фирмы Celsius и хедж-фонда Three Arrows Capital в июне.

Биржа FTX в прошлом месяце нанесла блокчейн-индустрии ущерб в размере $9 млрд, а неудача Terra привела к убыткам цифровых активов в размере $20,5 млрд. Крах Celsius и Three Arrows Capital стоил криптоинвесторам $33 млрд.

«Наши данные свидетельствуют о том, что крах FTX не был самой большой проблемой криптоинвесторов в этом году», — говорится в сообщении аналитиков в блоге Chainalysis.

«Как депегирование (потеря фиксированного паритета с другим активом, в данном случае с долларом — прим. ред.) токена UST от Terra, так и крах неделями позже Celsius привели к гораздо большим потерям».

И эти потери лишний раз подтверждают, что 2022 год жесток по отношению к рынку цифровых активов, который погрузился в так называемую криптозиму из-за резкого повышения процентных ставок и многочисленных громких банкротств.

Биткойн упал на 63% с начала года примерно до $17 тыс. долларов, напоминает Business Insider. Более мелкие криптовалюты Solana и Polkadot сейчас торгуются примерно на 95% ниже рекордных максимумов, которых они достигли в 2021 году.

Падение стейблкоина Terra — UST — и дочернего токена Luna в мае ознаменовало начало спада рынка в глазах многих инвесторов.

Месяц спустя криптокредитор Celsius усугубил страдания индустрии, когда вынужден был после неудачной распродажи активов заморозить счета клиентов.

В прошлом месяце биржа FTX столкнулась с кризисом платежеспособности, что привело к делу о банкротстве, а теперь еще и к аресту ее сооснователя Сэма Банкмана-Фрида по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

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