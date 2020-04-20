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Кулинарный онлайн-проект Кухня'S привлек $100 тысяч на развитие решений на базе ИИ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Казахстанская кулинарная онлайн-школа Кухня'S привлекла $100 тысяч от частного инвестора Талгата Исмаила и получила оценку в $1 млн. Об этом Rusbase рассказал сооснователь стартапа Геннадий Ким.

Кулинарный онлайн-проект Кухня'S привлек $100 тысяч на развитие решений на базе ИИ

По его словам, это первые внешние инвестиции в проект. Инвестор получил 10% в компании. 

В онлайн-школе Кухня'S, по собственным данным, более 10 тысяч учеников из 16 стран. Большинство — из Казахстана и России. Также среди учеников школы есть представители Германии, Чехии, Швеции, Израиля, США и других стран.  

Привлеченные средства будут направлены на развитие технологической части проекта и международную экспансию.

Ким уточнил, что деньги пойдут в том числе на разработку собственного ИТ-решения по автоматизации учебного процесса на базе алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ).

«Мы планируем разработать собственную платформу, где будут накапливаться и анализироваться данные по поведению учеников во время прохождения наших учебных программ. На основе этих данных мы будем анализировать их проблемы, чтобы со временем система адаптировалась под индивидуальные особенности каждого и делала процесс обучения максимально эффективным», — сообщил сооснователь Кухня'S.

В планах компании — развитие не только кулинарного направления, но и ряда других ниш. В текущем году проект планирует запустить несколько десятков новых учебных программ, а через через пять лет открыть международный университет хобби и профессий. 

Кухня'S была основана двумя бывшими акционерами казахстанской IT-компании ChocoFamily — Геннадием Кимом и Санией Иминовой.

Фото: Кухня'S

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