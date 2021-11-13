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Правительство выплатит учреждениям культуры 2 млрд рублей

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Правительство России решило поддержать учреждения культуры в стране и выделило для них субсидии из своего резервного фонда. Общая сумма выплат составит 2 млрд рублей.

Правительство выплатит учреждениям культуры 2 млрд рублей

Правительство решило выделить 2 млрд рублей на поддержку учреждений культуры из-за проблем, связанных с пандемийными ограничениями, сообщает пресс-служба кабмина.

Финансовую помощь таким организациям предложил оказать премьер-министр страны Михаил Мишустин. Расчитывать на нее могут бюджетные учреждения.

Мишустин также уточнил, что это не последние выплаты для поддержки культурной жизни страны в кризис.

С 28 октября по 7 ноября в стране была объявлена так называемая нерабочая неделя, предприятия и большинство учреждений культуры в эти дни были закрыты и теряли выручку.

Впрочем, после 7 ноября ситуация улучшилась не сильно: культурные учреждения, как и бизнес, в большинстве регионов страны работают с многочисленными ограничениями.

Например, они должны соблюдать определенную заполняемость залов, а также пускать посетителей по QR-кодам (в первую очередь, в Москве и Петербурге).

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Фото: Gilmanshin/Shutterstock

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