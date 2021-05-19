Курс биткоина упал ниже $40 тысяч

В ночь с 18 на 19 мая курс биткоина рухнул ниже $40 тысяч. На расценки криптовалюты №1 негативно повлияли новости из Китая.
По состоянию на 10:45 МСК биткоин начинает отыгрывать позиции: монета торгуется на уровне $40,3 тысяч, следует из данных Investing.com.
Падение биткоина связывается с новым запретом китайских властей: местные финансовые организации теперь не смогут предоставлять услуги, связанные с криптовалютами, пишет РБК. По информации Reuters, соответствующее заявление было выпущено тремя финансовыми регуляторами, осуществляющими надзор за финансовыми онлайн-операциями, рынком платежей и клирингом. С сегодняшнего дня финорганизации Китая не смогут предоставлять услуги по хранению и управлению криптовалютой, а также выпускать продукты, связанные с цифровыми активами.
Также на курс биткоина могли повлиять перебои с энергоснабжением в китайской провинции Сычуань из-за перебоев с поставками угля. В результате вычислительная мощность сети биткоина упала на 20%.
Падение биткоина не прошло бесследно и для других криптовалют: в частности, курс Ethereum упал до $2,9 тысяч.
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Фото на обложке: Momentum Fotograh /
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