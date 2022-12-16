Владелец Schwafzkopf, Syoss, Fa сменит название в России

Немецкий концерн Henkel (бренды Schwafzkopf, Syoss, Fa, Persil) с 2023 года будет работать в России как самостоятельная компания под названием Lab Industries. Локальная компания получит независимость от глобальных бизнес-процессов Henkel.

Весной 2022 года компания объявила об уходе с российского рынка и с тех пор «работает над реализацией этого решения, которое подразумевает передачу прав собственности». До начала 2023 года фирменное наименование компании остается ООО «Хенкель Рус», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы представительства в РФ Сергея Быковского.

После смены названия локальный менеджмент возьмет управление на себя. Сделка может включать и возможность обратного выкупа собственности в будущем.

В августе Henkel выставил на продажу свои российские и белорусские активы. Компания потеряла из-за ухода из обеих стран €184 млн. В России производителю принадлежат 12 офисов и 11 заводов по всей России. На российские активы претендовали несколько местных инвесторов, саму продукцию могли заменить действующими на рынке игроками.

На начало года стоимость активов Henkel в России с учетом прав на использование брендов составляла не менее €600 млн. В августе, по словам аналитиков, цена не превышала €150–180 млн даже при продаже российским, китайским или турецким представителям бизнеса.

Фото на обложке: HJBC / Shutterstock