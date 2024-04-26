«Промомед» планирует провести IPO, Леонид Гольдорт нашел покупателя на свою долю в СДЭК: главное 26 апреля

Карина Пардаева
«Промомед» планирует провести IPO до конца года, Леонид Гольдорт нашел покупателя на свою долю в СДЭК, выручка топ-100 образовательных сервисов в первом квартале выросла более чем на 20% и другие новости 26 апреля.
«Промомед» планирует провести IPO, Леонид Гольдорт нашел покупателя на свою долю в СДЭК: главное 26 апреляАвтор: Карина Пардаева
Инвестиции
- Биотех-компания «Промомед» планирует провести IPO до конца года. Она хочет привлечь около 10 млрд рублей, пишут «Ведомости».
Бизнес
- Суд удовлетворил иск ФНС к одной из структур IKEA — ООО «Торг» — на 12,9 млрд рублей.
- Основатель и генеральный директор логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт нашел покупателя на свою долю в компании.
- Выручка топ-100 образовательных сервисов в первом квартале выросла более чем на 20%, до 33 млрд рублей, пишет «Ъ».
Сервисы и технологии
- В 2023 году число фейковых приложений банков выросло на 25% по сравнению с годом ранее. Это продолжающаяся тенденция после блокировки официальных продуктов.
Фото на обложке: Unsplash
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