«Промомед» планирует провести IPO до конца года, Леонид Гольдорт нашел покупателя на свою долю в СДЭК, выручка топ-100 образовательных сервисов в первом квартале выросла более чем на 20% и другие новости 26 апреля.

«Промомед» планирует провести IPO, Леонид Гольдорт нашел покупателя на свою долю в СДЭК: главное 26 апреля