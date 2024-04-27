Затраты авиакомпаний на техобслуживание выросли на 26%, в РФ появится новая марка ноутбуков: главное 27 апреля

Карина Пардаева
«Рикор электроникс» планирует выпускать ноутбуки под собственным брендом, Никита Шевченко представил носимое устройство с открытым исходным кодом на базе ИИ и другие события 27 апреля.
Затраты авиакомпаний на техобслуживание выросли на 26%, в РФ появится новая марка ноутбуков: главное 27 апреляАвтор: Карина Пардаева
Инвестиции
- Индийский fashion-стартап Lyskraft закрыл посевной раунд на $26 млн при участии Peak XV Partners, Prosus, Sofina и партнеров DST Global.
Бизнес
- Разработчик и производитель электроники «Рикор электроникс» планирует выпускать ноутбуки под собственным брендом. Продажи планируются на маркетплейсах и в сетевых магазинах.
Сервисы и технологии
- Основатель WeLoveNoCode Никита Шевченко представил носимое устройство с открытым исходным кодом на базе ИИ — Friend.
Транспорт
- Затраты российских авиакомпаний на техобслуживание и ремонт самолетов, вертолетов и авиадвигателей в 2023 году увеличились на 26%, до 173,1 млрд рублей, сообщила АЭВТ.
Фото на обложке: Unsplash
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