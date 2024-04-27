«Рикор электроникс» планирует выпускать ноутбуки под собственным брендом, Никита Шевченко представил носимое устройство с открытым исходным кодом на базе ИИ и другие события 27 апреля.

Затраты авиакомпаний на техобслуживание выросли на 26%, в РФ появится новая марка ноутбуков: главное 27 апреля